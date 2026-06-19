Fietser zwaargewond bij val: gezochte wielrenner meldt zich

De wielrenner die door de politie gezocht werd nadat een andere fietser zwaargewond raakte op de Udensedreef in Schaijk, begin deze maand, heeft zich gemeld. Dat maakte de politie vrijdagmiddag bekend.

Het slachtoffer was kort voordat hij zwaargewond raakte in botsing gekomen met de wielrenner, maar zij konden allebei hun weg vervolgen. Toen zij in dezelfde richting verder fietsten, viel de fietser een stukje verderop. Er wordt vermoed dat de wielrenner het slachtoffer heeft afgesneden. De wielrenner reed vervolgens door, het slachtoffer bleef achter op het fietspad. De politie doet verder onderzoek naar wat er precies gebeurd is op de Udensedreef.