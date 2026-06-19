Steekvlam uit rijdende auto, voertuig volledig uitgebrand in Valkenswaard

Een auto is vrijdagmiddag in brand gevlogen op de Eindhovenseweg in Valkenswaard. Voorbijgangers zagen een rijdende auto plotseling een steekvlam geven. De bestuurder had een engeltje op zijn schouder en wist de auto nog aan de kant te krijgen, waarna die volledig uitbrandde.

De auto reed vanuit Aalst in de richting van Valkenswaard toen het vlak bij de Geenhovensedreef misging. De twee inzittenden konden op tijd uitstappen en kwamen met de schrik vrij.

Flinke schade

Kort daarna sloegen de vlammen om zich heen en brandde de auto volledig uit. De brandweer kwam ter plaatse om het vuur te blussen, maar kon niet voorkomen dat de auto verloren ging. Ook de berm langs de weg liep schade op door de brand.

Door de flinke hitte van de brand is ook het wegdek beschadigd geraakt. Het asfalt moet daardoor op een later moment vervangen worden

Weg tijdelijk afgesloten

De Eindhovenseweg werd tijdelijk afgesloten zodat de hulpdiensten hun werk konden doen. Toen de situatie eenmaal onder controle was, kon het verkeer weer stap voor stap langs de plek van het incident worden geleid.

Hoe de brand is ontstaan, is niet duidelijk.