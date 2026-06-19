Verdachte aangehouden voor leksteken banden in Veldhoven

Een man is vrijdagmiddag aangehouden aan de Lei in Veldhoven nadat hij vermoedelijk meerdere banden van auto’s op het parkeerterrein bij het CityCentrum had lekgestoken.

Hij zou vier banden van een elektrisch voertuig dat aan de laadpaal stond lek hebben gestoken. Waarom hij dit zou hebben gedaan, is niet bekend.

De politie kon de man later aanhouden in een woning in de omgeving. De vrouw die zich ook in de woning bevond, is niet aangehouden.

Politie start onderzoek

De aanhouding trok in de buurt behoorlijk wat bekijks. In en rond de woning heeft de politie nog even onderzoek gedaan. Daarbij is onder meer een elektrische fiets meegenomen en werd op een grasveld voor de woning ook een mes gevonden.