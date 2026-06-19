Mark den Brok en Mauri van de Wetering krijgen nieuwe rol bij PSV

Mark den Brok en Mauri van de Wetering hebben een nieuwe functie gekregen binnen de vrouwenafdeling van PSV. Den Brok wordt coördinator Meidenvoetbal bij de PSV Academy, terwijl Van de Wetering hoofdtrainer van Jong PSV Vrouwen wordt.

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De twee hebben hun contracten bij PSV verlengd. Den Brok blijft tot 2029 aan de club verbonden en zal zich richten op de ontwikkeling van meidenvoetbal binnen de PSV Academy. Van de Wetering tekende een contract tot 2028 en zal vanaf komend seizoen verantwoordelijk zijn voor Jong PSV Vrouwen.

Daarnaast keert oud-speelster Maxime Snellenberg terug bij PSV als assistent-trainer van Jong PSV Vrouwen. Snellenberg speelde afgelopen seizoen nog bij FC Utrecht en gaat nu aan de slag op PSV Campus De Herdgang.

Focus op talentontwikkeling

Met deze benoemingen wil PSV het meiden- en vrouwenvoetbal verder ontwikkelen. Sandra Doreleijers, manager Vrouwenvoetbal bij PSV, benadrukt dat de nieuwe structuur meer aandacht biedt aan jong talent en de doorstroming naar het eerste team vergroot.

Den Brok was eerder hoofdtrainer van Jong PSV Vrouwen en speelde een belangrijke rol in de talentontwikkeling. Hij krijgt nu de kans om zijn visie op voetbal breder in te zetten binnen het meidenvoetbal. Van de Wetering, oud-speelster en voormalig assistent-trainer, wordt hoofdtrainer en krijgt een prominente rol in het begeleiden van jonge speelsters richting het hoogste niveau.

Snellenberg, die eerder door Van de Wetering is getraind, wordt nu haar collega bij Jong PSV Vrouwen. Volgens Van de Wetering heeft Snellenberg de kwaliteiten om uit te groeien tot een goede trainster.