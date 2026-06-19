Keeperstrainer Colin van der Meijden completeert technische staf FC Den Bosch

FC Den Bosch heeft de technische staf voor het nieuwe seizoen compleet. Colin van der Meijden is aangesteld als keeperstrainer en vult daarmee de laatste openstaande positie in.

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Colin van der Meijden komt over van FC Utrecht, waar hij werkte als keeperscoördinator in de jeugdopleiding. Hij begeleidde daar ook de O17- en O19-teams als keeperstrainer. Daarnaast heeft hij ervaring in het betaald voetbal, onder andere bij Telstar, en werkte hij als keeperstrainer bij verschillende amateurclubs op hoog niveau.

Met zijn aanstelling is de technische staf van FC Den Bosch voor het seizoen 2026/2027 compleet. Van der Meijden heeft een contract getekend voor één seizoen. De club heeft daarbij de optie om het contract met een jaar te verlengen.

Overzicht technische staf

Hoofdtrainer Bart Schreuder krijgt ondersteuning van assistent-trainers William van Overbeek en Fouzi Mesaoudi. Daarnaast zijn er specialisten zoals Ananias Semedo als krachttrainer en Colin van der Meijden voor de keepers. Verder maken onder anderen performance analist Janus Dirkx en video-analist Jop Zweekhorst deel uit van de staf.

De medische begeleiding wordt verzorgd door clubartsen Luuk Wouters en Hans Herrings, fysiotherapeuten Wessel van Gerven en Luca de Rosa, en sporttherapeut Paul Eichelsheim. Joyce Verhallen is verantwoordelijk voor player care, terwijl Frank van Daal de rol van materiaalman vervult. Pieter Tuns treedt op als teammanager.

Eerste training in De Vliert

De A-selectie begint het nieuwe seizoen op woensdag 24 juni om half elf ’s ochtends in Stadion De Vliert. Publiek is welkom om de eerste training bij te wonen.