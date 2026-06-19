Fietsster gewond bij aanrijding met auto in Breda

Een fietsster is vrijdagmiddag gewond geraakt bij een aanrijding met een auto op het kruispunt van de Molstraat en de Roeselarestraat in Breda. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht.

Het ongeluk gebeurde rond het middaguur. Op het kruispunt kwamen de fiets en de auto met elkaar in botsing. Door de klap kwam de fietsster ten val en raakte zij gewond.

Zij is met onbekend letsel per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de auto kwam er zonder kleerscheuren vanaf.

Politie doet onderzoek

De politie kwam met meerdere eenheden ter plaatse en heeft de omgeving tijdelijk afgesloten om de hulpverlening mogelijk te maken en onderzoek te doen. Verkeer werd daardoor even omgeleid.

Het is op dit moment nog niet duidelijk hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren en wie er mogelijk geen voorrang heeft verleend. De politie onderzoekt het incident verder.