Van kliko naar tuin: zo geeft deze kringloop planten een tweede leven

"Toen we vier jaar geleden begonnen met de Tuinplanten Kringloop waren we denk ik de eerste in Nederland", zegt Ingeborg Hoevenaars uit Breda. Zij stond aan de basis ervan. "Nu geven we niet alleen tuinplanten een tweede leven, die anders in de kliko waren beland. Maar we dragen ook bij aan de vergroening van Breda, dat zich profileert als 'stad in het park'. Juist in buurten met veel wijkbewoners met een krappe beurs."

Klaske Delhij Geschreven door

Hoe ontstond dit idee voor de Tuinplanten Kringloop? Ingeborg: "Als er in de wijk waar ik woon iemand verhuist, zie ik vaak dat de nieuwe mensen de hele tuin leegscheppen met een grote bulldozer. Al die oude planten gaan dan de kliko in. Dat vond ik zonde. Soms haalde ik, met toestemming van de nieuwe eigenaren, daar wat planten uit." Als sociaal wijkbeheerder in het centrum realiseerde ze zich dat de bewoners in 'haar' wijken vaak überhaupt weinig budget hebben om een plantje te kopen. "Ik dacht: kunnen we dit niet combineren?" Geraniums met bruine blaadjes

In overleg met de gemeente kreeg ze de beschikking over een ruimte voor de Tuinplanten Kringloop. Ze benaderde verschillende tuincentra en inmiddels zijn er ook een aantal kwekers en hoveniers die hen weten te vinden.

"Van Intratuin en Poppelaars krijgen we planten die anders weggegooid worden. Nu hebben we veel geraniums in de aanbieding: die worden wat bruinig en dan nemen de klanten van de tuincentra ze niet meer mee. Maar als je de dode blaadjes eruit haalt en ze in een pot zet bloeien ze straks weer volop." Van stokroos tot herfst aster

Tweederde komt van tuincentra en kwekers, een derde van particulieren. "Mensen die zelf stekjes of tomatenplantjes kweken. Tomatenplantjes hebben we veel op het moment." Er is in deze periode een grote variëteit aan planten: slaplantjes, stokrozen, hedera (klimop), witte margriet, zonnehoed, vetplant, herfst aster. Ook in de aanbieding: amaranthus, een eetbaar rood kruidachtig plantje, wat valt onder de 'super foods'. Of de aloë vera, een vetplantje, wat gebruikt wordt voor hydratatie en verzachting van de huid. Als je een stukje van het blad afsnijdt, knijp je de transparante gel eruit en kun je dit op je (geïrriteerde of zonverbrande) huid smeren. Zo heb je meteen gratis huidverzorging.

Planten bij Tuinplantenkringloop Breda (foto: Klaske Delhij).









