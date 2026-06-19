35 jaar oude Jaguar volledig verwoest door brand in Oisterwijk

Een oude Jaguar is vrijdagmiddag rond half vier volledig uitgebrand aan de Schijfstraat in Oisterwijk, nadat er rook onder de motorkap vandaan kwam. De bestuurster kon de auto nog op tijd aan de kant zetten.

De bestuurster zag tijdens het rijden rook onder de motorkap vandaan komen. Zij kon de auto nog op tijd aan de kant zetten aan de Schijfstraat, waarna direct 112 werd gebeld.

Omstanders schoten te hulp

Omstanders schoten meteen te hulp en haalden een brandblusser bij het nabijgelegen politiebureau. Daar gaf de beheerder van het gebouw de blusser mee. Er is nog geprobeerd om het vuur te blussen, maar dat lukte niet meer. Uiteindelijk is het volledig uitgebrand.

De politie heeft de straat tijdelijk afgesloten zodat de brandweer het vuur kon blussen en nabluswerkzaamheden kon uitvoeren. Een berger kwam ter plaatse om het wrak af te voeren.

De oude Jaguar, die ruim 35 jaar oud was, wordt als verloren beschouwd.