Politie slaat ruit in en redt hondje uit hete auto

Een hondje is vrijdagmiddag door de politie bevrijd uit een snikhete auto in Tilburg. Het dier zat er al ruim een uur in en was er slecht aan toe.

Agenten hebben een ruit ingeslagen om het hondje uit de benauwde auto te kunnen halen. Over de eigenaar is op dit moment nog niets bekend. Het is niet duidelijk of die inmiddels is gevonden.

De politie waarschuwt dat de temperatuur in een auto razendsnel oploopt. Zelfs een paar minuten kan al gevaarlijk zijn voor dieren.