Elektrische bus uitgebrand in Valkenswaard, omgeving tijd lang afgesloten

Op het terrein van een busbedrijf is vrijdagavond een elektrische bus in brand gevlogen. Het accupakket dreigde uit te branden, waardoor er gevaarlijke stoffen vrij konden komen. De omgeving werd daarom afgezet en op de A2 werden twee afritten afgesloten.

De bus stond in brand op een terrein aan De Vest. Volgens een woordvoerder van de Veiligheidsregio gaat het om een oudere, elektrische bus en staat de bus los van alle gebouwen.

Een beveiliger van het terrein werd aan het begin van de avond door iemand geroepen die rook uit de bus zag komen. Toen de brandweer bij het voertuig aankwam, was de bovenkant van de bus al helemaal uitgebrand. Inmiddels is van de bus bijna niks meer over.

Flinke rook door brandende banden

Het accupakket van de bus vatte wel vlam, maar brandde niet volledig uit. Dat was wel de vrees. "Rook die van uitgebrande accu's afkomt, is vaak giftiger", zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio.

"Maar in dit geval lijkt het mee te vallen. We hebben extra metingen gedaan en die lieten zien dat er geen verhoogde concentraties van gevaarlijke stoffen zijn vrijgekomen. Omdat de banden ook hebben gebrand, zag je aan het begin van de avond wel flinke rook. Maar die is inmiddels weg." De brandweer is nu bezig met de bus afkoelen.

Afritten tijdje dicht

De omgeving werd een tijdje afgezet. De afrit Valkenswaard op de A2 richting Eindhoven en richting Maastricht waren allebei dicht. Rond kwart over acht gingen ze weer open.