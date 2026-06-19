Meerdere gewonden bij aanrijding in Zeeland, één met spoed naar ziekenhuis

Bij een aanrijding tussen twee personenauto’s op de kruising van de Heihorst en de Langenboomseweg in Zeeland zijn vrijdagmiddag meerdere mensen gewond geraakt. Eén iemand is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

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Het ongeluk gebeurde rond vier uur ’s middags, waarbij twee auto’s op elkaar botsten. Volgens de politie kwam dit door een voorrangsfout.