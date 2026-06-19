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Meerdere gewonden bij aanrijding in Zeeland, één met spoed naar ziekenhuis
Vandaag om 17:19 • Aangepast vandaag om 17:59
Bij een aanrijding tussen twee personenauto’s op de kruising van de Heihorst en de Langenboomseweg in Zeeland zijn vrijdagmiddag meerdere mensen gewond geraakt. Eén iemand is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.
Het ongeluk gebeurde rond vier uur ’s middags, waarbij twee auto’s op elkaar botsten. Volgens de politie kwam dit door een voorrangsfout.
Twee ambulances
Twee ambulances kwamen ter plaatse om de inzittenden te controleren op verwondingen. Eén persoon is met spoed per ambulance naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.
De auto’s zijn later door een bergingsbedrijf weggehaald. Het verkeer had door het ongeluk even wat hinder.
De politie onderzoekt nog hoe het precies heeft kunnen gebeuren.
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