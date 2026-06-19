Navigatie overslaan
Ontdek

Meerdere gewonden bij aanrijding in Zeeland, één met spoed naar ziekenhuis

Vandaag om 17:19 • Aangepast vandaag om 17:59
Meerdere gewonden na aanrijding in Zeeland (foto: Addy smits / Persbureau Heitink).
Meerdere gewonden na aanrijding in Zeeland (foto: Addy smits / Persbureau Heitink).

Bij een aanrijding tussen twee personenauto’s op de kruising van de Heihorst en de Langenboomseweg in Zeeland zijn vrijdagmiddag meerdere mensen gewond geraakt. Eén iemand is met spoed naar het ziekenhuis gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde rond vier uur ’s middags, waarbij twee auto’s op elkaar botsten. Volgens de politie kwam dit door een voorrangsfout.

Twee ambulances
Twee ambulances kwamen ter plaatse om de inzittenden te controleren op verwondingen. Eén persoon is met spoed per ambulance naar het Radboudumc in Nijmegen gebracht.

De auto’s zijn later door een bergingsbedrijf weggehaald. Het verkeer had door het ongeluk even wat hinder.

De politie onderzoekt nog hoe het precies heeft kunnen gebeuren.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.