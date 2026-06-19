Grote controle in Reeshof levert flink aantal boetes en inbeslagnames op

Een grootschalige controle heeft woensdagmiddag flink wat boetes en inbeslagnames opgeleverd in de Reeshof in Tilburg. De politie, Douane, Belastingdienst en het autoheffingsteam voerden daarbij op meerdere locaties in de wijk controles uit.

Belasting en voertuigen De Belastingdienst inde tijdens de controle in totaal 35.864 euro. Daarnaast zijn vijf dossiers opgemaakt voor het onterecht gebruik van een buitenlands kenteken. Ook is één geschorst voertuig gecontroleerd, waarvoor een boete is opgelegd. Verder is er een dossier opgesteld wegens het niet voldoen aan de voorwaarden voor een handelaarskenteken.

Dat leverde een hoop werk op voor de diensten. Zo werd onder meer geld geïnd, werden meerdere dossiers opgemaakt en zijn verschillende overtredingen geconstateerd.

Meerdere verkeersovertredingen

Ook de politie schreef meerdere processen-verbaal uit. Zo werden 15 mensen beboet omdat zij geen identiteitsbewijs konden tonen. Verder ging het onder meer om het niet dragen van een autogordel en het vasthouden van een telefoon tijdens het rijden.

Daarnaast is een bestuurder bekeurd voor het rijden zonder rijbewijs en werd een automobilist staande gehouden met te donkere ruiten. Ook een fatbike zonder werkende remmen werd gecontroleerd.

Elektrische step in beslag genomen

Een bestuurder van een elektrische step liep tegen de lamp nadat hij opnieuw in overtreding was. De step is daarom in beslag genomen.

De controle is volgens de betrokken diensten bedoeld om de leefbaarheid en verkeersveiligheid in de wijk te verbeteren.