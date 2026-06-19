Dayen Geerts tekent nieuw contract bij Helmond Sport

Dayen Geerts, 19 jaar en afkomstig uit Gemert, heeft zijn contract bij Helmond Sport verlengd tot medio 2028. Daarmee blijft de middenvelder de komende twee seizoenen actief bij de club.

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Dayen Geerts heeft zijn jeugdopleiding volledig doorlopen bij Helmond Sport, nadat hij vanuit PSV Fundament op jonge leeftijd aansloot bij Helmond Sport Onder 13. Hij groeide stap voor stap door naar het eerste elftal van de club.

Afgelopen seizoen maakte Geerts zijn officiële debuut als controlerende middenvelder. Met de contractverlenging krijgt hij de kans om zich verder te ontwikkelen binnen het eerste elftal.

Trots op de verlenging

De jonge speler is blij met zijn nieuwe contract en kijkt uit naar de toekomst. Hij geeft aan trots te zijn op de stappen die hij heeft gezet en is vastberaden om verder te groeien bij Helmond Sport.

Helmond Sport is eveneens tevreden met de ontwikkeling van Geerts binnen de club en kijkt uit naar zijn verdere groei in het rood en zwart de komende seizoenen.