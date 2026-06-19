Brabantse experts bespreken toekomst energiedragers in Brussel

Onderzoekers van de TU Eindhoven hebben in Brussel gesproken over metalen energiedragers, een innovatieve technologie voor het opslaan en transporteren van duurzame energie. Tijdens een rondetafelbijeenkomst op 18 juni deelden zij inzichten met Europese beleidsmakers en industrievertegenwoordigers. Het doel was om de ontwikkeling van deze technologie te versnellen en te ondersteunen met regelgeving en financiering. De Brainport-regio speelt een belangrijke rol in deze ontwikkelingen.

Gevonden voor jou

De bijeenkomst vond plaats bij de Europese Commissie en bracht experts van de Technische Universiteit Eindhoven (TU/e), industrie en maatschappelijke organisaties samen. Onder leiding van het onderzoeksinstituut EIRES bespraken zij hoe metalen, zoals ijzer, kunnen worden ingezet als energiedragers om duurzame energie op te slaan en te transporteren. Deze technologie kan een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie.

Innovatie uit Brainport

De Brainport-regio, bekend als een technologische hotspot, heeft al grote stappen gezet in de ontwikkeling van metalen energiedragers. Onderzoekers van TU/e hebben demonstratiesystemen ontwikkeld, terwijl bedrijven zoals RIFT en Iron+ werken aan commerciële toepassingen. Tijdens de bijeenkomst presenteerden zij de huidige stand van zaken en schetsten kansen voor een Europese waardeketen rondom deze technologie.

Waarom metalen energiedragers?

Metalen energiedragers zijn een innovatief alternatief voor traditionele opslagmethoden zoals batterijen. Door duurzame elektriciteit om te zetten in energierijke metalen poeders, kan energie veilig worden opgeslagen en getransporteerd zonder CO₂-uitstoot. Deze technologie biedt een oplossing voor het probleem van energieopslag en draagt bij aan een stabiel Europees energiesysteem.

Europese samenwerking noodzakelijk

Tijdens de bijeenkomst benadrukten de aanwezigen het belang van samenwerking tussen wetenschap, industrie en beleidsmakers om de opschaling van metalen energiedragers mogelijk te maken. Europese regelgeving en financiering zijn volgens EIRES essentieel om deze technologie een vaste plek te geven binnen het energielandschap. Dit zou de overgang naar een duurzaam en energieonafhankelijk Europa versnellen.

De inzichten uit de bijeenkomst worden meegenomen in toekomstige Europese onderzoeks- en innovatieprogramma’s. Brabantse experts hebben met hun bijdragen een cruciale rol gespeeld in het versnellen van de energietransitie, zowel lokaal als internationaal.