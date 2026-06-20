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Boom valt tijdens onweer tegen huis in Molenschot, auto geplet

Vandaag om 05:59 • Aangepast vandaag om 07:00
De boom viel tegen het huis in Molenschot (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
De boom viel tegen het huis in Molenschot (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

Een grote boom is vrijdagavond tegen een huis gevallen aan de Broekstraat in Molenschot. De boom plette ook een geparkeerde auto.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het huis zou, evenals de auto, fikse schade hebben opgelopen. De bewoners zijn ongedeerd. 

De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd. Op het moment dat de boom omviel, waren er zware windstoten en onweerde het in Molenschot. 

  • p het moment dat de boom omviel, waren er zware windstoten en onweerde het in Molenschot (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
    p het moment dat de boom omviel, waren er zware windstoten en onweerde het in Molenschot (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).
  • De boom plette ook een geparkeerde auto (foto: Jeroen Stuve/Persbureau Heitink).

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