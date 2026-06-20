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Boom valt tijdens onweer tegen huis in Molenschot, auto geplet
Vandaag om 05:59 • Aangepast vandaag om 07:00
Een grote boom is vrijdagavond tegen een huis gevallen aan de Broekstraat in Molenschot. De boom plette ook een geparkeerde auto.
Het huis zou, evenals de auto, fikse schade hebben opgelopen. De bewoners zijn ongedeerd.
De brandweer heeft de boom in stukken gezaagd. Op het moment dat de boom omviel, waren er zware windstoten en onweerde het in Molenschot.
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