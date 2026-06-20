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Geen intercity's tussen Den Bosch en Utrecht door stormschade

Vandaag om 08:23 • Aangepast vandaag om 12:37
Archieffoto: Karin Kamp
Archieffoto: Karin Kamp

Tussen Den Bosch en Utrecht rijden tot kwart voor drie zaterdagmiddag geen Intercity's. Daar is de bovenleiding kapotgegaan. Oorzaak is de storm die vrijdagnacht over het land trok. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Zaterdagochtend vroeg reden er zelfs helemaal geen treinen op dit traject. Daarop werden er zeer beperkt bussen ingezet tussen Den Bosch, Zaltbommel en Geldermalsen.

Op meerdere plekken in Nederland liggen zaterdagochtend bomen en takken op het spoor door de storm die 's nachts over het land trok. 

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