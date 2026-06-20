'Het blijft puffen en zweten', tropisch weer zet zich komende week voort

Voor wie nu al klaar is met de hitte, heeft Floris Lafeber van Weerplaza geen fijne boodschap. Dit weer zet zich komende week voort. "Het blijft puffen en zweten", vertelde hij zaterdagochtend in het radioprogramma Weekend op Omroep Brabant.

De afgelopen hete dagen werden vrijdagavond en -nacht afgesloten met behoorlijk heftig onweer. "Vooral in het westen van de provincie trok een heel stevig buiencomplex over", vertelde Lafeber op de radio. "Daar waren zware windstoten en zijn grote hagelstenen waargenomen. Er is plaatselijk heel veel regenwater naar beneden gekomen. Code oranje, dat was afgegeven door het KNMI, was zeer terecht."

Deze zaterdag wordt het opnieuw tropisch heet, met een temperatuur tussen de 28 en 31 graden in het oosten van het land. "De zon schijnt van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat veelvuldig. Het is opnieuw broeierig warm en daardoor kunnen later op de dag misschien weer fikse regen- en onweersbuien ontstaan, met zware exemplaren in het oosten van het land. Maar dit zal wel heel lokaal zijn, en vooral later in de avond en in de nacht."

Zondag begint met een aantal stevige buien, 's ochtends vroeg. Die trekken in de middag weg en dan volgt opnieuw een droge en vrij zonnige middag met veel ruimte voor de zon. Ook dan een temperatuur van 30 graden of meer.

Dit tropische weer zet zich volgens Lafeber komende week voort. "Maandag wordt het ook 30 graden. Dinsdag, woensdag en donderdag halen we 33 of 34 graden. Het blijft dus puffen en zweten in de provincie. 's Nachts ook. De temperatuur komt dan nauwelijks onder de 20 graden. Vooral in stedelijk gebied blijft de warmte lang hangen."