Danny Schenkel nieuwe assistent-trainer bij Willem II

Willem II heeft Danny Schenkel aangesteld als assistent-trainer van het eerste elftal. De 48-jarige trainer gaat samenwerken met hoofdtrainer John Stegeman. Schenkel was eerder actief bij Almere City FC en keert nu terug bij de Tilburgse club.

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Met de komst van Danny Schenkel heeft Willem II een ervaren kracht toegevoegd aan de technische staf. Schenkel werkte de afgelopen drie seizoenen bij Almere City FC. Hij begon daar als hoofdtrainer van Jong Almere City FC en maakte vorig seizoen de overstap naar de functie van assistent-trainer bij het eerste elftal. Tegelijkertijd behaalde hij zijn UEFA Pro-diploma, een vereiste om op het hoogste niveau te kunnen coachen.

Voor Schenkel is het een vertrouwde omgeving. De voormalige verdediger speelde tussen 2008 en 2010 voor Willem II. In die tijd kwam hij tot 37 officiële wedstrijden voor de Tricolores. Zijn terugkeer naar Tilburg zal voor veel fans een bekend gezicht opleveren.

Hoofdtrainer John Stegeman krijgt met Schenkel een ervaren collega naast zich, wat de begeleiding van het eerste elftal moet versterken. De club heeft vertrouwen in de ervaring en expertise die Schenkel meebrengt vanuit zijn vorige functies bij Almere City FC.

De aanstelling van Schenkel past in de ambitie van Willem II om het komende seizoen beter te presteren. De technische staf werkt hard aan de voorbereiding om de ploeg klaar te stomen voor de competitie.