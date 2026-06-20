Bram Rovers keert terug naar Brabant bij FC Eindhoven

De Bossche voetballer Bram Rovers heeft zich op amateurbasis aangesloten bij FC Eindhoven. De 21-jarige verdediger speelde de afgelopen twee seizoenen bij sc Heerenveen en doorliep eerder de jeugdopleiding van PSV.

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FC Eindhoven heeft zijn selectie versterkt met Bram Rovers. De jonge rechtervleugelverdediger komt over van sc Heerenveen, waar hij de afgelopen twee jaar onder contract stond. Hij sluit zich op amateurbasis aan bij de Blauwwitten en keert hiermee terug naar zijn geboorteregio Brabant.

Rovers, geboren in ’s-Hertogenbosch, speelde elf jaar in de jeugdopleiding van PSV en maakte deel uit van diverse jeugdelftallen van het Nederlands elftal. Zijn ervaring en achtergrond zorgen voor een solide basis bij zijn nieuwe club in het Jan Louwers Stadion.

Veelzijdige versterking

Technisch manager Marc Scheepers van FC Eindhoven is blij met de komst van Rovers. De club zocht een speler die zowel in de verdediging als op het middenveld kan spelen. Volgens Scheepers heeft Rovers veel potentie door zijn opleiding bij PSV en ervaring bij sc Heerenveen. Ook zijn verleden bij de Nederlandse jeugdelftallen wordt als waardevol gezien.

Met zijn overstap naar FC Eindhoven hoopt Rovers zichzelf verder te ontwikkelen. Hij kijkt er naar uit om weer in Brabant te voetballen en vindt het fijn dat familie en vrienden hem vanaf de tribune kunnen aanmoedigen. Zijn doel is om samen met het team een succesvol seizoen te beleven.