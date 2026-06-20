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Fietser gewond bij botsing met auto in Oploo

Vandaag om 13:59
Fietser gewond na botsing met auto op de Gemertseweg in Oploo (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).
Fietser gewond na botsing met auto op de Gemertseweg in Oploo (foto: SK-Media/Persbureau Heitink).

Een fietser is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Gemertseweg in Oploo. De gewonde man is met de ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De ernst van zijn verwondingen is nog onduidelijk. De Gemertseweg werd afgesloten. Het verkeer werd daar teruggestuurd richting Oploo. Aan de kant van Gemert werd het verkeer ook omgeleid. 

De bestuurder van de auto raakte niet gewond maar is erg geschrokken. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing.

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