Fietser gewond bij botsing met auto in Oploo

Een fietser is zaterdagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Gemertseweg in Oploo. De gewonde man is met de ambulance naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht.

De ernst van zijn verwondingen is nog onduidelijk. De Gemertseweg werd afgesloten. Het verkeer werd daar teruggestuurd richting Oploo. Aan de kant van Gemert werd het verkeer ook omgeleid.

De bestuurder van de auto raakte niet gewond maar is erg geschrokken. De politie doet onderzoek naar de precieze oorzaak van de botsing.