Schuur vliegt in brand achter woonboerderij in Veghel

Een schuur is zaterdagmiddag in brand gevlogen aan de Dorshout in Veghel. Bij de brand kwam veel rook vrij. De schuur staat achter een woonboerderij.

Er zouden volgens omstanders tuinmachines en hout in de schuur zijn opgeslagen. De brandweer kwam met een extra waterwagen ter plaatse om het vuur te doven.

Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Daar doet de brandweer onderzoek naar.