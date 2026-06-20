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Schuur vliegt in brand achter woonboerderij in Veghel

Vandaag om 14:12 • Aangepast vandaag om 15:30

Een schuur is zaterdagmiddag in brand gevlogen aan de Dorshout in Veghel. Bij de brand kwam veel rook vrij. De schuur staat achter een woonboerderij.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Er zouden volgens omstanders tuinmachines en hout in de schuur zijn opgeslagen. De brandweer kwam met een extra waterwagen ter plaatse om het vuur te doven.

Hoe de brand is ontstaan is niet bekend. Daar doet de brandweer onderzoek naar.

  • Schuurbrand aan de Dorshout in Veghel (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
    Schuurbrand aan de Dorshout in Veghel (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).
  • Schuurbrand aan de Dorshout in Veghel (foto: Addy Smits/Persbureau Heitink).

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