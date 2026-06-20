Drie auto's botsen op elkaar in Eersel, vrouw naar ziekenhuis

Twee auto’s zijn zaterdagmiddag frontaal op elkaar gebotst op de Nieuwstraat in Eersel. Meteen daarna werd een van de auto’s van achteren door een volgende auto geraakt. Een vrouw moest naar het ziekenhuis worden gebracht.

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De eerste botsing ontstond nadat een wagen op de andere rijbaan belandde. Waarom dat gebeurde is nog onduidelijk. Vervolgens botste een auto weer op een van de twee gebotste wagens.

De brandweer rukte daarna uit voor een beknelling, maar eenmaal ter plaatse bleek daar geen sprake van. Wel is een van de bestuurders, een vrouw, meegenomen naar het ziekenhuis. De ernst van haar verwondingen is nog onduidelijk. De weg werd afgesloten voor het verkeer. De politie doet onderzoek.