Wat moet je eten met deze hitte? Tv-chef Danny heeft het ultieme gerecht
Het is warm – heel erg warm. Je hebt misschien geen zin om uitgebreid te dineren en je moet er waarschijnlijk ook niet aan denken om uren in de keuken te staan. Dus wat doe je dan? Tv-kok Danny Jansen uit Raamsdonksveer heeft het ideale gerecht voor dit weer.
Danny wil het vooral simpel houden. “Kijk, ik was bijvoorbeeld gisteren aan het barbecueën. Dat is allemaal leuk en geinig, maar het zweet stond in mijn bilnaad. Veel teveel werk. Nee, daar vind ik het zelf te warm voor nu.”
Duidelijke taal. Het moet dus niet te veel bloed, tranen en vooral zweet kosten met deze temperaturen. “Met dit warme weer is de eetlust ook minder. Dan wil je iets goed verteerbaars eten en niets dat zwaar op de maag ligt. Daarom zou ik eerder kiezen voor een salade.”
"Vul dat aan met brood en wat aioli, en je hebt heerlijk én koel gegeten."
Danny geeft aan dat je zo'n salade, als je dat wilt, ook goed met vis kunt maken. “Of een lekker stukje beef, Maar zeker vis is handig, want dat kun je prima koud serveren. Vul dat aan met brood en wat aioli, en je hebt heerlijk én koel gegeten.”
Maar wat is nou écht het ultieme eten wat chef Danny zelf zou willen eten én maken op zo’n hete dag? Dan zou hij gaan voor een spinaziesalade. Simpel en overheerlijk. Zelf maken? Hier is zijn recept.
Spinaziesalade, gepofte oerbiet en gegrilde haloumi
Voor 4 personen
Je hebt nodig:
- 4 rode bieten, in de schil
- 1 rode ui, in halveringen gesneden
- Rode wijnazijn, naar smaak
- Olijfolie, naar smaak
- Peper en zout, naar smaak
- 100 g fijne spinazie, gewassen
- 2 eetlepels pijnboompitjes, geroosterd
- 300 g Haloumi
- Balsamicosiroop, naar smaak
- Pof de bieten; Zet ze in een oven van 200°C, test ze na 45 minuten door er een prikker in te steken. Als de bieten gaar zijn glijdt de prikker er zo in - anders laat je ze iedere keer een kwartier langer in de oven. Als de bieten gaar zijn laat je ze afkoelen. Daarna kun je vrij gemakkelijk de schil van de bieten pellen. Snijd ze dan in kleine stukjes.
- Meng de bietjes met de rode ui en breng de bietjes op smaak met de rode wijnazijn, olijfolie en peper en zout naar smaak.
- Meng de op smaak gebrachte rode biet, spinazie en pijnboompitten met elkaar.
- Verdeel de haloumi in 4 porties, sprenkel er wat olijfolie over en grill de haloumi aan 2 zijden in de grillpan. Als de haloumi gegrild is kun je de salade meteen serveren.
- Sprenkel nog wat balsamicosiroop over de salade.
Tip: gebruik voor dit recept geen voorgekookte bietjes. De smaak van de gepofte bieten wordt gekenmerkt door een aardse karamelsmaak die niet terug te vinden is in voorgegaarde bietjes.
Zouter eten veiliger?
Er wordt wel eens gezegd dat je met warm weer extra zout moet eten, vooral omdat je door het zweten veel zout verliest. In de praktijk is dat zoutverlies vaak klein. Volgens het Voedingscentrum is het daarom niet nodig om meer zout te eten bij warme temperaturen – en dat geldt ook voor oudere mensen of kinderen.
Wel benadrukt het Voedingscentrum dat het extra belangrijk is dat je voldoende water drinkt als het heet is. Door te zweten verlies je immers vocht. Daarom wordt aangeraden zo’n 1,5 tot 2 liter per dag te drinken. Meer adviezen over veilig eten met dit warme weer, vind je op de Hittegolf-pagina van het Voedingscentrum.