Wat moet je eten met deze hitte? Tv-chef Danny heeft het ultieme gerecht

Het is warm – heel erg warm. Je hebt misschien geen zin om uitgebreid te dineren en je moet er waarschijnlijk ook niet aan denken om uren in de keuken te staan. Dus wat doe je dan? Tv-kok Danny Jansen uit Raamsdonksveer heeft het ideale gerecht voor dit weer.

Danny wil het vooral simpel houden. “Kijk, ik was bijvoorbeeld gisteren aan het barbecueën. Dat is allemaal leuk en geinig, maar het zweet stond in mijn bilnaad. Veel teveel werk. Nee, daar vind ik het zelf te warm voor nu.” Duidelijke taal. Het moet dus niet te veel bloed, tranen en vooral zweet kosten met deze temperaturen. “Met dit warme weer is de eetlust ook minder. Dan wil je iets goed verteerbaars eten en niets dat zwaar op de maag ligt. Daarom zou ik eerder kiezen voor een salade.”

"Vul dat aan met brood en wat aioli, en je hebt heerlijk én koel gegeten."

Danny geeft aan dat je zo'n salade, als je dat wilt, ook goed met vis kunt maken. “Of een lekker stukje beef, Maar zeker vis is handig, want dat kun je prima koud serveren. Vul dat aan met brood en wat aioli, en je hebt heerlijk én koel gegeten.” Maar wat is nou écht het ultieme eten wat chef Danny zelf zou willen eten én maken op zo’n hete dag? Dan zou hij gaan voor een spinaziesalade. Simpel en overheerlijk. Zelf maken? Hier is zijn recept. Spinaziesalade, gepofte oerbiet en gegrilde haloumi

Voor 4 personen



Je hebt nodig: 4 rode bieten, in de schil

1 rode ui, in halveringen gesneden

Rode wijnazijn, naar smaak

Olijfolie, naar smaak

Peper en zout, naar smaak

100 g fijne spinazie, gewassen

2 eetlepels pijnboompitjes, geroosterd

300 g Haloumi

Balsamicosiroop, naar smaak Pof de bieten; Zet ze in een oven van 200°C, test ze na 45 minuten door er een prikker in te steken. Als de bieten gaar zijn glijdt de prikker er zo in - anders laat je ze iedere keer een kwartier langer in de oven. Als de bieten gaar zijn laat je ze afkoelen. Daarna kun je vrij gemakkelijk de schil van de bieten pellen. Snijd ze dan in kleine stukjes. Meng de bietjes met de rode ui en breng de bietjes op smaak met de rode wijnazijn, olijfolie en peper en zout naar smaak. Meng de op smaak gebrachte rode biet, spinazie en pijnboompitten met elkaar. Verdeel de haloumi in 4 porties, sprenkel er wat olijfolie over en grill de haloumi aan 2 zijden in de grillpan. Als de haloumi gegrild is kun je de salade meteen serveren. Sprenkel nog wat balsamicosiroop over de salade. Tip: gebruik voor dit recept geen voorgekookte bietjes. De smaak van de gepofte bieten wordt gekenmerkt door een aardse karamelsmaak die niet terug te vinden is in voorgegaarde bietjes.