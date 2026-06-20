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Boy Kemper maakt overstap van NAC Breda naar het Londense QPR

Vandaag om 15:26
foto: Orange Pictures.
foto: Orange Pictures.

Boy Kemper maakt transfervrij de overstap naar de Londense voetbalclub Queens Park Rangers (QPR), die op het tweede niveau van Engeland uitkomt. Dat heeft QPR zaterdag bekendgemaakt.

Profielfoto van Rochelle Moes
Geschreven door
Rochelle Moes

De 26-jarige verdediger degradeerde afgelopen seizoen met NAC Breda en besloot zijn aflopende contract niet te verlengen. Hij speelde drie seizoenen voor NAC.

"Nieuwe club, nieuwe stad, nieuwe competitie", zegt Kemper in een reactie op de site van QPR. "Ik kijk ernaar uit om te beginnen en de jongens allemaal te zien."

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