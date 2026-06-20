Navigatie overslaan
Ontdek

Flinke file op A58 richting Tilburg door ongeluk

Vandaag om 15:53 • Aangepast vandaag om 17:26

Op de A58 van Breda naar Tilburg stond zaterdagmiddag een lange file door een ongeluk. Automobilisten hadden daar bijna drie kwartier vertraging. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Tussen Tilburg-Reeshof  en Tilburg-Centrum West was een ongeluk gebeurd, waardoor de rechterrijstrook was afgesloten.

Rond vier uur stond er volgens Rijkswaterstaat over een lengte van zes kilometer file, goed voor 45 minuten vertraging. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.