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Flinke file op A58 richting Tilburg door ongeluk
Vandaag om 15:53 • Aangepast vandaag om 17:26
Op de A58 van Breda naar Tilburg stond zaterdagmiddag een lange file door een ongeluk. Automobilisten hadden daar bijna drie kwartier vertraging.
Tussen Tilburg-Reeshof en Tilburg-Centrum West was een ongeluk gebeurd, waardoor de rechterrijstrook was afgesloten.
Rond vier uur stond er volgens Rijkswaterstaat over een lengte van zes kilometer file, goed voor 45 minuten vertraging.
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