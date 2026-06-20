Man (81) overleden na botsing met auto in Deurne

Een 81-jarige man uit Deurne is zaterdagmiddag overleden bij een ongeluk. De man stak met zijn fiets de de weg over op de kruising tussen de Hendrik Mesdagstraat en Liesselseweg en werd geschept door een auto.

De weg lag na het ongeluk bezaaid met brokstukken. Volgens een 112-correspondent maakte de man deel uit van een groep fietsers. Hij is nog gereanimeerd, maar overleed ter plekke.

Bij het ongeval was ook een hond betrokken. Het dier zou in een mandje op de fiets hebben gezeten. Volgens omstanders werden zowel de man als de hond door de lucht geslingerd. De dierenambulance heeft de hond nagekeken, maar die bleef ongedeerd.

De politie doet onderzoek naar het ongeluk. De bestuurder van de auto is niet aangehouden.