NAC verlengt contract Technisch Manager El Fdil tot 2030

NAC Breda heeft het contract van Technisch Manager Fouad El Fdil verlengd tot medio 2030. De club spreekt hiermee vertrouwen uit in zijn werk binnen de NAC Academie. El Fdil was al tot februari 2027 vastgelegd, maar blijft nu drie jaar langer.

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Met de verlenging benadrukt NAC het belang van continuïteit in de jeugdopleiding. El Fdil heeft samen met zijn team een stabiele basis gelegd voor de algemene voetbalontwikkeling en de persoonlijke groei van stafleden. Daarnaast heeft hij een grote rol gespeeld in het High Potentials-traject, dat jonge talenten klaarstoomt voor de eerste selectie.

In de afgelopen twee seizoenen hebben negen jeugdspelers hun eerste contract getekend bij NAC. De club wil dit traject de komende jaren verder uitbouwen. El Fdil is binnen de nieuwe structuur van de NAC Academie verantwoordelijk voor alle jeugdteams, de beloften in de Onder 21 en de vrouwentak. Hij werkt hierin nauw samen met het technisch team, waaronder de Scouting Manager en diverse trainers.

Focus op talentontwikkeling

Het High Potentials-programma blijft een speerpunt binnen de academie. Volgens de club moet dit programma zorgen voor een betere doorstroming van talenten naar het eerste elftal. Technisch Directeur Peter Maas benadrukt dat onder leiding van El Fdil veel positieve ontwikkelingen zijn gerealiseerd. Deze wil NAC graag verder doorzetten.

El Fdil zelf is enthousiast over de verlenging en ziet het als een kans om verder te bouwen aan de toekomst van de NAC Academie. Hij wil zich blijven inzetten voor het opleiden van talenten en verbeteren van de doorstroming naar het eerste team. Met de verlenging is de club verzekerd van stabiliteit in de jeugdopleiding voor de komende jaren.