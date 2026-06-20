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Stroomstoring in Berkel-Enschot: honderden adressen zonder stroom

Vandaag om 16:44 • Aangepast vandaag om 16:57
foto ter illustratie (ANP).
foto ter illustratie (ANP).

Een grote stroomstoring zorgt zaterdagmiddag voor overlast in Berkel-Enschot. De storing begon iets na vier uur en treft ongeveer duizend huishoudens verspreid over 46 postcodes. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Door de hitte zorgt de stroomuitval voor extra ongemak. Bewoners laten weten dat ze zonder airconditioning, ventilatoren en andere elektrische apparatuur zitten.

Het is niet duidelijk wat de stroomstoring veroorzaakt. Enexis verwacht dat de problemen rond kwart over zes zijn opgelost. 

foto: Enexis.
foto: Enexis.

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