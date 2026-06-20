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Auto belandt gekanteld in greppel, inzittenden uit auto geholpen
Vandaag om 17:03 • Aangepast vandaag om 21:32
Een auto is zaterdagmiddag op de Seterseweg in Oosterhout in een greppel terechtgekomen. De bestuurder zag de greppel over het hoofd, waarna de auto kantelde en op de zijkant kwam.
Het ongeluk gebeurde rond half vijf. Twee vrouwen die in de auto zaten werden met hulp van omstanders uit de auto geholpen. Ze raakten niet gewond.
Een bergingsbedrijf heeft de auto getakeld en afgevoerd.
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