Woning in Megen vol rook na keukenbrand

In een huis aan de Dr. Baptiststraat in Megen heeft zaterdagmiddag brand gewoed. Die ontstond in de keuken, waarna de bewoner zelf de brandweer belde.

Wat er precies in brand heeft gestaan is nog niet duidelijk. Bij de brand ontstond wel flinke rook. De bewoner wist op tijd uit het huis te komen en raakte niet gewond.

De brandweer sloeg een raam in om extra te kunnen ventileren.