'Mafkees' geniet in WK Dorp: 'Wil de jongens opwachten bij een wereldtitel'

De ruim 2.000 Oranjesupporters in het Rucphens WK Dorp hebben het zaterdagavond door de 2-0 voorsprong tegen Zweden uitstekend naar hun zin. Onder de juichende supporters is Bart van der List uit St. Willebrord, die kort voor de wedstrijd lange tijd in een leeuwenpak rondliep. "In de supermarkt lopen mensen je voorbij, maar hier als leeuw niet. Het is het mooiste wat er is."

Als hij het leeuwenpak een kwartier voor de aftrap van Nederland - Zweden uitdoet, voelt hij het zweet overal druppelen. Van der List werd door de organisatie van het WK Dorp gevraagd om als sfeermaker als leeuw rond te lopen. Dat deed hij, ook al gaf de temperatuur in Rucphen zaterdagavond bijna 30 graden aan.

"Het is heel warm en afzien, maar ik doe het met veel plezier", zegt hij terwijl hij zijn welverdiende drankje drinkt. "Het gaat in het WK Dorp om het Nederlands elftal en we willen zorgen voor een saamhorigheidsgevoel. De leeuw maakt bij veel mensen iets los en doet het goed bij jong en oud."

Bij het EK twee jaar geleden was Bart ook leeuw en hij twijfelde dan ook niet om opnieuw 'ja' te zeggen. "Het was toen aftasten hoe het ging, maar het werd gewaardeerd. Ik kwam er wel achter dat een begeleider handig is om mee te lopen, zeker omdat je weleens kleintjes aan je been hebt hangen."

Verkleden is sowieso zijn ding. "Ik ben bij ons in St. Willebrord de nar, dat is zeg maar de mafkees tijdens carnaval. Hier ben ik de mafkees met een leeuwenpak aan", lacht hij. "Laten we hopen dat ik het dit WK nog vaker kan zijn. Ik ga voor de wereldtitel, dan sta ik op Schiphol om de jongens op te wachten. Als leeuw uiteraard."