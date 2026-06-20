Zwaar ongeluk op A67, auto slaat meerdere keren over de kop

Op de snelweg A67 van Venlo naar Eindhoven zijn zaterdagavond twee auto's op elkaar gebotst. Dat gebeurde ter hoogte van Helenaveen. Een van de auto's sloeg meerdere keren over de kop.

Meerdere mensen raakten bij het ongeluk gewond. Verschillende ambulances zijn op de plek van het ongeluk en ook de brandweer is uitgerukt.

De weg is in de richting van Eindhoven afgesloten.