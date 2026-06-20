Made's Powerweekend is de grootste van Europa: 'Het is een machtig ding'

Flink veel kabaal, indrukwekkende landbouwtrekkers en hier en daar een pilsje. Made's Powerweekend is de grootste truck- en tractorpulling van Europa. Zaterdag zijn er zo'n 20.000 bezoekers, die ondanks de warmte volop genieten. "Het is de grootste wedstrijd van Europa, maar er zijn ook Amerikaanse gasten en die noemen het de grootste van de wereld", vertelt organisator Johan van Oosterhout.

Aan de 'trekkertrek' doen ongeveer 600 deelnemers mee in 60 verschillende klassen op drie grote banen. Een van die deelnemers is Renate van Riet. De sport is bij haar met de paplepel ingegoten. "We doen dit met m'n ouders, zusje, neefjes, tantes en een hoop vrienden. Wij zijn in 1993 gaan rijden en ik ben in 1992 geboren, dus voor mij is het de normaalste zaak van de wereld." Zelf rijdt ze in een grote machine. "Het is een machtig ding. Het is een motor die van origine rond de 150pk had en nu geschat wordt op 3000 tot 3500 pk", vertelt ze, terwijl op de achtergrond veel lawaai klinkt. "Ja, het is veel herrie. In onze klasse is dat gelukkig niet zo, want wij rijden in een dieselklasse. Daar zit een turbo tussen, dus die dempt het geluid wel iets."

"Er is maar één doel: gas geven."

Zondag komt Renate in actie. En wanneer ze tevreden is? "Als ik mijn pa in m'n ooghoek met een glimlach naar me toe zie lopen. Dan weet ik dat het goed was. Ik denk dat mijn vader iets kritischer is, die zit meer in de techniek." De hitte maakt de uitdaging wel iets zwaarder. "Het is om kapot te gaan. We hebben een brandvertragende overall en ondergoed aan, handschoenen en een helm. Dus je bent medium rare aan het eind, maar dat vergeet je allemaal. Er is maar één doel: gas geven."

Organisator Johan van Oosterhout (foto: Leon Voskamp).

En zo denkt ook organisator Johan erover. "De techniek en de combinatie van motorisch geweld, het geluid en de trillingen. Je voelt het letterlijk in je maag. Een sensatie", zegt hij met een hoed op tegen de warmte. Zelf heeft hij nooit meegedaan. "Ik ben bang dat ik het zo leuk ga vinden, dan heb ik er weer een hobby bij. Het organiseren is wel genoeg."

Vriendengroep geniet van Powerweekend (foto: Leon Voskamp).