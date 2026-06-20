Weg bezaaid met brokstukken na botsing in Deurne

Een bestelbus en een auto zijn zaterdagavond op elkaar gebotst op de Fabrieksstraat in Deurne. De klap was zo hard dat beide wagens flink beschadigd zijn en de weg bezaaid lag met brokstukken.

De auto kwam uit een zijstraat en botste op een bestelbus die juist die straat wilde inrijden. De bestelbus kwam tientallen meters verderop tot stilstand.

De bestuurder van de auto is gecontroleerd in een ambulance. Het is niet bekend of zij naar het ziekenhuis is gebracht, maar ze was wel aanspreekbaar.

De bestuurder van de bestelbus is door de politie meegenomen naar het bureau voor verder onderzoek.