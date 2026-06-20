Jack Spoorenberg uit Valkenswaard krijgt Koninklijke Onderscheiding

Jack Spoorenberg uit Valkenswaard is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau vanwege zijn jarenlange inzet voor de zwemsport en vrijwilligerswerk.

Gevonden voor jou

Jack Spoorenberg zet zich al bijna veertig jaar in voor zwemvereniging VZ&PC Tempo in Valkenswaard. Hij was jarenlang bestuurslid en is sinds 2013 voorzitter van de vereniging. In die rol onderhoudt hij contacten met vrijwilligers, de gemeente en andere verenigingen. Daarnaast is hij betrokken bij de organisatie van activiteiten, evenementen en diplomazwemmen. Ook ondersteunt hij commissies en voert hij praktische taken uit.

Naast zijn werk voor de zwemvereniging is Spoorenberg sinds 1999 actief voor de Stichting Zwem4daagse Valkenswaard. Hij verzorgt inschrijvingen, subsidieaanvragen en regelt verzekeringen en vergunningen. Verder helpt hij bij de voorbereiding en uitvoering van het evenement en is hij tijdens de jaarlijkse zwemvierdaagse een onmisbare kracht.

Erkenning voor bijzondere inzet

Met zijn tomeloze energie en betrokkenheid heeft Jack Spoorenberg een belangrijke bijdrage geleverd aan de zwemsport in de regio. De benoeming tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau is een erkenning voor zijn bijzondere verdiensten voor de samenleving.