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Fietsster zwaargewond na harde val in Drunen

Vandaag om 05:43 • Aangepast vandaag om 07:03
De vrouw viel hard op het fietspad in de Duinlaan in Drunen (foto: Persbureau Heitink).
De vrouw viel hard op het fietspad in de Duinlaan in Drunen (foto: Persbureau Heitink).

Een fietsster is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een harde val op het fietspad in de Duinlaan in Drunen. Ze fietste daar rond middernacht samen met haar familie toen ze ineens niet lekker werd. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Vanwege de ernst van de situatie werden twee ambulances, de politie en een traumahelikopter opgeroepen.

Hulpverleners hebben de vrouw in de Duinlaan behandeld. Uiteindelijk is ze met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De arts van de traumaheli reed mee in de ambulance naar het ziekenhuis.

De politie sloot de Duinlaan vanwege het ongeluk tijdelijk. Na ongeveer een halfuur kon de weg weer worden vrijgegeven voor het verkeer.

Vanwege de ernst van de situatie in Drunen werd een traumahelikopter opgeroepen (foto: Persbureau Heitink).
Vanwege de ernst van de situatie in Drunen werd een traumahelikopter opgeroepen (foto: Persbureau Heitink).

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