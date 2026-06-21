Fietsster zwaargewond na harde val in Drunen

Een fietsster is zaterdagavond zwaargewond geraakt bij een harde val op het fietspad in de Duinlaan in Drunen. Ze fietste daar rond middernacht samen met haar familie toen ze ineens niet lekker werd.

Vanwege de ernst van de situatie werden twee ambulances, de politie en een traumahelikopter opgeroepen.

Hulpverleners hebben de vrouw in de Duinlaan behandeld. Uiteindelijk is ze met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis in Tilburg gebracht. De arts van de traumaheli reed mee in de ambulance naar het ziekenhuis.

De politie sloot de Duinlaan vanwege het ongeluk tijdelijk. Na ongeveer een halfuur kon de weg weer worden vrijgegeven voor het verkeer.