Brand verwoest huis in Waalwijk, bliksem sloeg in tijdens hevig onweer

Tijdens hevige onweersbuien is zaterdagnacht de bliksem ingeslagen in het dak van een huis aan de Sint-Antoniusstraat in Waalwijk. De schade zou aanzienlijk zijn.

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De bewoner was op het moment van de inslag nog beneden televisie aan het kijken toen hij een enorme klap hoorde. Volgens de bewoner sloeg direct daarna een steekvlam uit de meterkast. Terwijl hij de meterkast controleerde, hoorde hij vervolgens regenwater het huis binnen komen. Toen hij boven ging kijken, zag hij een gat in het dak en ontdekte hij dat het dak in brand stond.

De man vluchtte daarop met zijn vrouw het huis uit en alarmeerde de hulpdiensten. Toen de brandweer aankwam, had het vuur zich al fors uitgebreid. De brandweer schaalde direct op. Brandweerkorpsen uit Waalwijk en Sprang-Capelle kwamen naar de Sint-Antoniusstraat om het vuur te bestrijden. Hierbij werd ook een hoogwerker ingezet. Uit voorzorg werden de woningen naast dit huis ontruimd. Ondanks de grote inzet kon niet worden voorkomen dat het huis zwaar beschadigd raakte, dat is voorlopig onbewoonbaar. Uren na het uitbreken van de brand was de brandweer nog bezig met nablussen. Omdat er voortdurend rook van onder de dakpannen kwam, werden veel dakpannen verwijderd om goed bij de vuurhaard te kunnen komen.