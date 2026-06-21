Navigatie overslaan
Ontdek

Brand verwoest huis in Waalwijk, bliksem sloeg in tijdens hevig onweer

Vandaag om 05:43 • Aangepast vandaag om 06:59
De vlammen sloegen uit het dak van het huis in Waalwijk (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
De vlammen sloegen uit het dak van het huis in Waalwijk (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

Tijdens hevige onweersbuien is zaterdagnacht de bliksem ingeslagen in het dak van een huis aan de Sint-Antoniusstraat in Waalwijk. De schade zou aanzienlijk zijn. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bewoner was op het moment van de inslag nog beneden televisie aan het kijken toen hij een enorme klap hoorde. Volgens de bewoner sloeg direct daarna een steekvlam uit de meterkast.

Terwijl hij de meterkast controleerde, hoorde hij vervolgens regenwater het huis binnen komen. Toen hij boven ging kijken, zag hij een gat in het dak en ontdekte hij dat het dak in brand stond.

De man vluchtte daarop met zijn vrouw het huis uit en alarmeerde de hulpdiensten. Toen de brandweer aankwam, had het vuur zich al fors uitgebreid.

De brandweer schaalde direct op. Brandweerkorpsen uit Waalwijk en Sprang-Capelle kwamen naar de Sint-Antoniusstraat om het vuur te bestrijden. Hierbij werd ook een hoogwerker ingezet. Uit voorzorg werden de woningen naast dit huis ontruimd. 

Ondanks de grote inzet kon niet worden voorkomen dat het huis zwaar beschadigd raakte, dat is voorlopig onbewoonbaar. Uren na het uitbreken van de brand was de brandweer nog bezig met nablussen.

Omdat er voortdurend rook van onder de dakpannen kwam, werden veel dakpannen verwijderd om goed bij de vuurhaard te kunnen komen.

  • Bij het bestrijden van de brand in Waalwijk werd een hoogwerker ingezet (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
    Bij het bestrijden van de brand in Waalwijk werd een hoogwerker ingezet (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
  • Vanwege de brand in Waalwijk werden ook de woningen daarnaast ontruimd (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.