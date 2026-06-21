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Duo op scooter zwaargewond bij aanrijding, automobilist gaat ervandoor
Vandaag om 05:44 • Aangepast vandaag om 07:01
Twee mensen op een scooter zijn zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Tramsingel met de Lunetstraat in Breda. Na de aanrijding reed de bestuurder van de auto door.
Hulpdiensten kwamen massaal naar de Tramsingel. De kruising werd volledig afgesloten zodat de hulpverleners veilig hun werk konden doen. De politie startte een uitgebreid sporenonderzoek.
De twee gewonden zijn in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De politie is op zoek naar de doorgereden automobilist.
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