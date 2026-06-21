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Gevluchte automobilist meldt zich na aanrijding, duo is zwaargewond

Vandaag om 05:44 • Aangepast vandaag om 12:30

Twee mensen op een scooter zijn zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Tramsingel met de Lunetstraat in Breda. Na de aanrijding reed de bestuurder van de auto door. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Hulpdiensten kwamen massaal naar de Tramsingel. De kruising werd rond halfeen 's nachts volledig afgesloten zodat de hulpverleners veilig hun werk konden doen. De politie startte een uitgebreid sporenonderzoek.

De twee gewonden zijn in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De doorgereden automobilist meldde zich uiteindelijk zelf bij de politie. Het gaat om een 23-jarige man uit Breda. De politie vermoedt dat hij onder invloed van alcohol was toen hij het duo aanreed. Agenten hebben zijn rijbewijs ingenomen. 

Ook de auto van de man is in beslag genomen, voor onderzoek.

  • De twee gewonden zijn in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
    De twee gewonden zijn in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).
  • De politie onderzoekt de aanrijding in Breda (foto: Perry Roovers/Persbureau Heitink).

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