Gevluchte automobilist meldt zich na aanrijding, duo is zwaargewond

Twee mensen op een scooter zijn zaterdagnacht zwaargewond geraakt bij een aanrijding op de kruising van de Tramsingel met de Lunetstraat in Breda. Na de aanrijding reed de bestuurder van de auto door.

Hulpdiensten kwamen massaal naar de Tramsingel. De kruising werd rond halfeen 's nachts volledig afgesloten zodat de hulpverleners veilig hun werk konden doen. De politie startte een uitgebreid sporenonderzoek.

De twee gewonden zijn in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De doorgereden automobilist meldde zich uiteindelijk zelf bij de politie. Het gaat om een 23-jarige man uit Breda. De politie vermoedt dat hij onder invloed van alcohol was toen hij het duo aanreed. Agenten hebben zijn rijbewijs ingenomen.

Ook de auto van de man is in beslag genomen, voor onderzoek.