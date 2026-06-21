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Geparkeerde bedrijfsbus in vlammen op in Oss, gasflessen op tijd weggehaald
Vandaag om 06:12 • Aangepast vandaag om 10:15
Een geparkeerde bedrijfsbus is zaterdagnacht uitgebrand aan de Landweerstraat-Noord in Oss. Het vuur werd rond kwart over een 's nachts ontdekt.
De brandweer was snel aanwezig, maar kon niet voorkomen dat de bedrijfsbus verloren ging.
Wel konden meerdere gasflessen die in de bus stonden op tijd worden weggehaald en gekoeld. Hiervoor moest de deur van de bedrijfsbus geforceerd worden.
Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht.
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