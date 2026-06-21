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Bestelbus brandt uit in Valkenswaard, getuige ziet verdachten wegrennen

Vandaag om 06:18 • Aangepast vandaag om 10:18

Aan de Brouwerijdreef in Valkenswaard is zaterdagavond een bestelbus uitgebrand. Het vuur werd rond kwart over elf ontdekt. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

 Een getuige zag meerdere verdachten bij de auto wegrennen. Op straat werd een fles gevonden waarin een brandbare vloeistof leek te zitten. De fles is veiliggesteld.

In de caddy bevonden zich meerdere vaten waaronder een vat met een aantal liters diesel. Die vatten niet vlam. De politie doet onderzoek.

  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
    Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.
  • Foto: Rico Vogels/Persbureau Heitink.

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