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Man trapt deur huis in en valt vervolgens in diepe slaap
Vandaag om 06:48
Wijkagenten van de politie Breda Zuidwest werden zaterdagnacht gebeld omdat iemand bezig was de deur van een huis in te trappen. Toen de agenten daar aankwamen, zagen ze dat de man half binnen was gekomen. Hij was in diepe slaap.
Toen de agenten de man wakker maakten en aanspraken, bleek de man in zijn eigen huis te zijn. De sleutel lag op de brievenbus, laat de politie weten. "Iets met alcohol..."
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