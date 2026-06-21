Navigatie overslaan
Ontdek

Man trapt deur huis in en valt vervolgens in diepe slaap

Vandaag om 06:48
Archieffoto: Karin Kamp
Archieffoto: Karin Kamp

Wijkagenten van de politie Breda Zuidwest werden zaterdagnacht gebeld omdat iemand bezig was de deur van een huis in te trappen. Toen de agenten daar aankwamen, zagen ze dat de man half binnen was gekomen. Hij was in diepe slaap. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Toen de agenten de man wakker maakten en aanspraken, bleek de man in zijn eigen huis te zijn. De sleutel lag op de brievenbus, laat de politie weten. "Iets met alcohol..."

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.