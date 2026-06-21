Niek Schiks verlengt contract en verhuist naar RKC Waalwijk

Doelman Niek Schiks heeft zijn contract bij PSV met een jaar verlengd tot medio 2028 en speelt komend seizoen op huurbasis voor RKC Waalwijk.

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De 22-jarige Niek Schiks krijgt bij RKC Waalwijk de kans om meer ervaring op te doen en extra speelminuten te maken. De doelman verlengde daarvoor eerst zijn contract bij PSV. Zijn verbintenis met de Eindhovense club liep oorspronkelijk tot 2027, maar is nu met een jaar verlengd.

Schiks, geboren in Boxmeer, begon in 2012 bij de PSV Academy als veldspeler. Hij besloot al snel verder te gaan als keeper. Via de jeugdopleiding speelde hij in diverse jeugdteams en maakte hij veel wedstrijden voor Jong PSV. In 2024 kwam hij bij de eerste selectie en debuteerde hij afgelopen seizoen in het gewonnen duel tegen FC Groningen.

De overstap naar RKC Waalwijk biedt de doelman een nieuwe uitdaging en de mogelijkheid om zijn ontwikkeling voort te zetten. Voor de club in Waalwijk is Schiks een welkome versterking voor het komende seizoen.