Ongeluk A67: bestuurder verdacht van rijden met drank en drugs op

De bestuurder van een van de auto's die zaterdagavond betrokken was bij het ongeluk op de A67, reed vermoedelijk onder invloed van alcohol en drugs. Dat laat de politie zondag weten. Het gaat om een 34-jarige Engelsman, die is aangehouden.

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Het ongeluk gebeurde rond halfnegen 's avonds bij Helenaveen. De bestuurder van een witte Toyota reed door onbekende oorzaak achterop een rode Citroën, die daardoor over de kop sloeg. In die Citroën zaten twee vrouwen en twee kinderen. Zij raakten allemaal lichtgewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. De bestuurder van de Toyota, een 34-jarige Engelsman, werd geboeid door de politie meegenomen.

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.