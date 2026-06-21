Navigatie overslaan
Ontdek

Ongeluk A67: bestuurder verdacht van rijden met drank en drugs op

Vandaag om 15:46 • Aangepast vandaag om 16:01
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

De bestuurder van een van de auto's die zaterdagavond betrokken was bij het ongeluk op de A67, reed vermoedelijk onder invloed van alcohol en drugs. Dat laat de politie zondag weten. Het gaat om een 34-jarige Engelsman, die is aangehouden. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde rond halfnegen 's avonds bij Helenaveen. De bestuurder van een witte Toyota reed door onbekende oorzaak achterop een rode Citroën, die daardoor over de kop sloeg. In die Citroën zaten twee vrouwen en twee kinderen. Zij raakten allemaal lichtgewond en zijn naar het ziekenhuis gebracht. 

De bestuurder van de Toyota, een 34-jarige Engelsman, werd geboeid door de politie meegenomen. 

Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.
Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.

Lees ook

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.