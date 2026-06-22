Willy en René kritisch op Van Dijk: 'Moet medespelers aan de oren trekken!'

Het was lang geleden dat de Helmondse ex-internationals Willy en René van de Kerkhof zo konden genieten van het Nederlands elftal. "Nederland speelde als een wereldkampioen", glundert Willy, waarmee hij zijn voorspelling van voor het WK dat Oranje heel ver kan komen nog maar eens onderstreept. René moet een beetje lachen om het optimisme van zijn broer, maar ook hij is enthousiast over het spel van Nederland tegen Zweden. "Zo hoort Oranje te spelen."

In de Willy en René Podcast van Omroep Brabant kraken de broers ook kritische noten, vooral over het tweede kwart van de wedstrijd, waarin Zweden de wedstrijd totaal in handen kreeg omdat oud-Willem II-spits Isak zich wat liet afzakken, waardoor hij steeds vrijkwam. "De trainer moet dat niet hoeven oplossen, dat moeten de spelers zelf oplossen", vindt René. Willy is het met zijn broer eens en wijst dan naar Bredanaar Virgil van Dijk. "Dat is een taak van de aanvoerder. Dat miste ik wel bij Virgil." De vraag is of Van Dijk zelf niet wist wat hij moest doen, of dat hij zijn medespelers niet goed genoeg bij de les hield. "Goede vraag", zegt Willy. "Misschien ziet Virgil het wel, maar gaan ze toch te familiair met elkaar om. Als aanvoerder moet je gewoon zeggen: gij hier en gij daar. En als spelers niet naar de aanvoerder luisteren, dan moet hij naar ze toegaan en hen aan de oren trekken!"

"Laat Memphis maar lekker van zijn vakantie genieten."

Volgens de gebroeders zijn spelers sowieso te lief voor elkaar. "Eigenlijk sta je met elf vijanden op het veld", vindt Willy. "Je moet elkaar keihard de waarheid zeggen om te kunnen winnen." René vindt dat ook. "Vroeger, toen we met Cruijff en Van Hanegem op het veld stonden, dan luisterden we echt wel. Of iemand als Lerby. Die had gif! Die wilde altijd winnen, al was het tegen Abakawalda 4. Dat missen we bij Oranje. We hebben er geen één die dat heeft." Waar Oranje ineens geen gebrek aan heeft, is aan goede aanvallers, zegt Willy. "Met Summerville en Brobbey is de kwestie van de rechtsbuiten- en de spitspositie opgelost", zegt Willy. "Met Malen erbij heb je dan drie man voor twee plekken en Gakpo op links. Meer heb je niet nodig." Een rol voor Memphis Depay zien de broers eigenlijk niet meer. "Hij had een assist, maar dat was zijn enige wapenfeit in twintig minuten", zegt René. "Ik spreek steeds meer mensen die wel klaar met hem zijn. Behalve Koeman." Willy ziet het ook zo. "Laat hem maar lekker van zijn vakantie genieten daar."

"Liever tegen Brazilië dan tegen Marokko."

Op de vraag welk land de meeste indruk maakt, hebben de broers hetzelfde antwoord: Marokko. "Ik denk dat we in de knock-outfase nog beter tegen Brazilië kunnen spelen", zegt Willy, die vooral weer genoten heeft van vertrekkend PSV’er Ismael Saibari. "Dat wordt een fenomeen samen met Kane bij Bayern. Dat is hij nu al, maar hij wordt alleen nog maar beter." Maar eerst staat er nog een wedstrijd op het programma tegen Tunesië. De broers verwachten een grote uitslag: Willy voorspelt 5-0 en René denkt zelfs dat het 6-0 gaat worden. Ze vinden allebei dat Ronald Koeman niet te veel moet veranderen in de opstelling. "Je moet geen spelers rust geven", vindt Willy. "Gewoon met het sterkste elftal spelen."