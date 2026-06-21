Kliko vliegt in brand in Tilburg, alerte buren voorkomen erger

In een achtertuin aan de Schagenstraat in Tilburg heeft zondagmiddag korte tijd brand gewoed. Een kliko vatte vlam, waarna het vuur oversloeg naar de schutting en een schuurtje.

Redactie Geschreven door

De bewoners van de betreffende woning waren zelf niet thuis. De buren ontdekten de brand en kwamen met een tuinslang in actie.

Toen de brandweer aankwam, waren de containers compleet gesmolten. Ook zijn de schutting en een schuur in de tuin flink beschadigd. De brandweer heeft nog nageblust, om er zeker van te zijn dat de brand uit was. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan.