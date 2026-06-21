Navigatie overslaan
Ontdek

Kliko vliegt in brand in Tilburg, alerte buren voorkomen erger

Vandaag om 16:30
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

In een achtertuin aan de Schagenstraat in Tilburg heeft zondagmiddag korte tijd brand gewoed. Een kliko vatte vlam, waarna het vuur oversloeg naar de schutting en een schuurtje. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De bewoners van de betreffende woning waren zelf niet thuis. De buren ontdekten de brand en kwamen met een tuinslang in actie.

Toen de brandweer aankwam, waren de containers compleet gesmolten. Ook zijn de schutting en een schuur in de tuin flink beschadigd. 

De brandweer heeft nog nageblust, om er zeker van te zijn dat de brand uit was. Het is niet duidelijk hoe de brand is ontstaan. 

Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.
Foto: Toby de Kort/Persbureau Heitink.

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.