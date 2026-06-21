Drugsdealer op heterdaad gepakt in Helmond

Een drugsdealer is zaterdag op heterdaad betrapt in Helmond. Handhavers zagen de dealer en een klant drugs uitwisselen en hielden beiden staande.

In het tasje van een van de twee zagen ze een grote hoeveelheid gripzakjes met groene en witte inhoud. De handhavers schakelden vervolgens de politie in.

Toen die ze vervolgens fouilleerde, bleek een van hen een grote hoeveelheid harddrugs en softdrugs in zijn bezit te hebben. Ook vonden ze een weegschaal en contant geld.

De verdachte is aangehouden voor handel in verdovende middelen en moet later voor de rechter komen.