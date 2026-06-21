Camper in vlammen op tijdens picknick van gezin in bos

Een camper is zondagmiddag in vlammen opgegaan aan de Tweede Stichting in Oploo. Omstanders zagen rook uit de camper komen en belden de brandweer.

Die kon niet voorkomen dat de camper verloren ging. Tijdens de brand waren ook twee explosies te horen, van de gasfles. De omstanders hebben nog wel twee fietsen van de camper af kunnen halen.

De eigenaar van de camper was op terugreis van zijn vakantie en ging in het bos picknicken met zijn gezin. Er raakte niemand gewond. Het vuur is vermoedelijk ontstaan door een storing.