Motorcrosser Jeffrey Herlings wint GP van Italië

Motorcrosser Jeffrey Herlings heeft de Grote Prijs van Italië in de MXGP op zijn naam geschreven. De 31-jarige coureur uit Oploo won de eerste manche op het circuit in Montevarchi en eindigde als tweede in de tweede manche achter de Sloveen Tim Gajser.

In de GP-uitslag bleef Herlings de Belgische klassementsleider Lucas Coenen voor en liep zo in het wereldkampioenschap in. Herlings haalde 47 punten en Coenen 40 punten.

De Belg leidt in het WK-klassement met 449 punten, 56 punten meer dan Herlings. Er zijn negen van de negentien raceweekends geweest.

"Ik heb het geprobeerd in de tweede manche, veel stenen geraakt en op een gegeven moment nam ik genoegen met de tweede plaats, ik wist dat die mij de dagzege zou opleveren", zei Herlings tegen de NOS.



'Gevaarlijkste baan ooit'

De winst in de eerste manche, waarin Herlings direct bij de start de koppositie pakte, was zijn eerste overwinning van een manche sinds een kleine maand en zijn vijfde manchewinst van het seizoen.

Zwaar was het wel, zei Herlings na afloop. "Dit is de gevaarlijkste baan waarop ik ooit heb gereden, met de rotsen en het stof."