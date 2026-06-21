Ravage op N267 na crash: bestuurder zwaargewond, auto volledig in de prak

Een automobilist is zondagavond zwaargewond geraakt bij een ongeluk op de N267 tussen Veen en Andel. Het slachtoffer raakte van de weg, botste tegen een boom en vloog over de kop. De auto kwam ondersteboven in de berm terecht.

Het ongeluk gebeurde rond zes uur. Beide kanten van de weg lagen bezaaid met brokstukken. Onder meer het motorblok is uit de auto geslingerd.

De hulpdiensten rukten massaal uit. Ook een traumahelikopter werd opgeroepen en landde in een naastgelegen weiland. Volgens de politie heeft de bestuurder ernstige verwondingen opgelopen. Het slachtoffer is met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Over de identiteit van het slachtoffer wil de politie nog niks zeggen. Het is ook niet duidelijk of het om een man of vrouw gaat.

Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt onderzocht. De weg is afgesloten.